Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Польша и Франция планируют провести ядерные учения против РФ

Польша и Франция намерены провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) в Балтийском море, в рамках которых французские истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок. Об этом в четверг, 23 апреля, пишет портал Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польской армии.

— Самолеты Rafale способны совершать перелеты из Франции на линию Будапешт — Калининград и отрабатывать атаки на цели в России и Белоруссии. На этих самолетах будут периодически появляться ядерные боеголовки. Эти самолеты будут участвовать в совместных учениях с польскими ВВС, — сказано в материале.

Утверждается, что новая франко-польская группировкабудет «в некотором смысле вне бюрократии НАТО». То есть решения по вопросам обороны этот отряд будет принимать быстрее.

По словам польских журналистов, в обмен на «подобие ядерного зонтика» президент Франции Эммануэль Макрон потребует от Варшавы более активных закупок оружия. Кроме того, французская энергетическая компания EDF поможет Польше в строительстве атомной электростанции.

В феврале издание The Telegraph писал, что десантники из Великобритании и Франции готовятся к участию в «миротворческой миссии» на Украине. По информации издания, на учениях в Бретани свыше 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады ВС Великобритании совместно с французскими военными из 11-й воздушно-десантной бригады отработали сценарий условной высадки на территории Украины.

