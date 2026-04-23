СМИ: Польша и Франция планируют провести ядерные учения против РФ

Польша и Франция намерены провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) в Балтийском море, в рамках которых французские истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок. Об этом в четверг, 23 апреля, пишет портал Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польской армии.
— Самолеты Rafale способны совершать перелеты из Франции на линию Будапешт — Калининград и отрабатывать атаки на цели в России и Белоруссии. На этих самолетах будут периодически появляться ядерные боеголовки. Эти самолеты будут участвовать в совместных учениях с польскими ВВС, — сказано в материале.
Утверждается, что новая франко-польская группировкабудет «в некотором смысле вне бюрократии НАТО». То есть решения по вопросам обороны этот отряд будет принимать быстрее.
По словам польских журналистов, в обмен на «подобие ядерного зонтика» президент Франции Эммануэль Макрон потребует от Варшавы более активных закупок оружия. Кроме того, французская энергетическая компания EDF поможет Польше в строительстве атомной электростанции.
В феврале издание The Telegraph писал, что десантники из Великобритании и Франции готовятся к участию в «миротворческой миссии» на Украине. По информации издания, на учениях в Бретани свыше 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады ВС Великобритании совместно с французскими военными из 11-й воздушно-десантной бригады отработали сценарий условной высадки на территории Украины.