Более 10 тыс. жителей Новосибирской области выбрали объекты благоустройства

Свыше 10 тысяч жителей Новосибирской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за первые два дня. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Жителям предстоит выбрать 26 объектов из 81 предложенных. Особенно высокая конкуренция в Новосибирске, где представлено 27 объектов. Три наиболее популярных проекта в столице Сибири будут реализованы уже в 2027 году. В марте поступило более 400 предложений от граждан.
Волонтеры консультируют граждан, помогают с голосованием и распространяют информацию о проекте. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.