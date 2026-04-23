Каратисты Пензенской области взяли 4 медали на соревнованиях в Петербурге

Призерами всероссийских соревнований по всестилевому карате стали спортсмены из Пензенской области, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 16 по 20 апреля. В них приняли более 2 тысяч спортсменов из 40 регионов страны. Пензенскую область представляли воспитанники СШОР «Витязь» и КСШОР из Заречного.
Софья Рузляева и Вадим Горшков стали серебряными призерами. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Донской и Кирилл Горбунов. Лев Северин, дошедший до четвертьфинала, получил баллы для участия в летней Спартакиаде учащихся.
Соревнования стали контрольным стартом перед первенством России среди спортсменов 12−13 лет и чемпионатом России, а также этапом отбора на Спартакиаду учащихся (возрастная группа 14−15 лет).
