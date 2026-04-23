Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каратисты Пензенской области взяли 4 медали на соревнованиях в Петербурге

В состязаниях приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 40 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Призерами всероссийских соревнований по всестилевому карате стали спортсмены из Пензенской области, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Подготовка спортсменов соответствует целям государственной программы «Спорт России».

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 16 по 20 апреля. В них приняли более 2 тысяч спортсменов из 40 регионов страны. Пензенскую область представляли воспитанники СШОР «Витязь» и КСШОР из Заречного.

Софья Рузляева и Вадим Горшков стали серебряными призерами. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Донской и Кирилл Горбунов. Лев Северин, дошедший до четвертьфинала, получил баллы для участия в летней Спартакиаде учащихся.

Соревнования стали контрольным стартом перед первенством России среди спортсменов 12−13 лет и чемпионатом России, а также этапом отбора на Спартакиаду учащихся (возрастная группа 14−15 лет).

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.