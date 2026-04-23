В лесу нашли останки трех маленьких детей: подробности

Мужчина, гуляя в лесу с собакой, нашел останки трех маленьких детей. Сообщается, что инцидент произошел несколько дней назад в США, в городе Мемфис. Об этом пишет издание People.
Первым был найден крошечный череп. Мужчина, который обнаружил жуткую находку, вызвал полицию, предполагая, что это останки животного. Однако полиция установила, что череп принадлежит ребенку.
Полицейские, осматривая близлежащую территорию, обнаружили еще один череп и 14 детских костей в водосточной трубе. Судмедэкспертиза установила, что останки принадлежат трем детям 3−7 лет, которые пролежали в лесу несколько лет. Причины их смерти пока неизвестны, расследование продолжается.
