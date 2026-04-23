Ученики из Мурманской области взяли 3 награды на чемпионате «Профессионалы»

Учащиеся из Мурманской области привезли три награды с итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы», сообщили в Министерстве образования и науки Мурманской области. Чемпионат организован в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Серебряную медаль в компетенции «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0» завоевала ученица Мурманского индустриального колледжа Дарина Шитовкина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
В Екатеринбурге в компетенции «Программные решения для бизнеса» завоевал медаль за профессионализм Алексей Жернов, учащийся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Его наставником выступила преподаватель колледжа Татьяна Комарова.
Еще один медальон за профессионализм в компетенции «Технологии развития городов и территорий» завоевала ученица Мурманского строительного колледжа имени Момота Виктория Гапонова. Соревнования прошли в Великом Новгороде, ее эксперт-наставник — преподаватель МСК Ирина Духанина.
Напомним, по решению губернатора Андрея Чибиса победителям и призерам итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы», а также их наставникам выплачиваются премии до 150 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.