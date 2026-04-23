«Вчера разговаривали»: сын Пиманова рассказал о внезапной смерти отца

Сын скончавшегося телеведущего Алексея Пиманова Денис рассказал, что буквально за день до этого разговаривал с ним по видеосвязи.

— Я вообще не знаю, что случилось, я в шоке. Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня, — рассказал Пиманов-младший в интервью StarHit.

Также он отметил, что дата похорон телеведущего пока неизвестна.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».

Сам медиахолдинг выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.

