Александру Сокурову не вручили обещанный спецприз Московского кинофестиваля

В рамках ММКФ прошел спецпоказ пятичасового документального фильма господина Сокурова «Записная книжка режиссера», посвященного истории России с 1961 по 1995 год. Премьера картины состоялась в прошлом году на кинофестивале в Венеции, в России она ранее не демонстрировалась. Представляя фильм в Москве, режиссер отметил, что он является «абсолютно субъективным высказыванием», не содержит «никакой публицистики» и не преследует никаких «разоблачительных целей».