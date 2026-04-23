Жительница Минеральных Вод открыла производство бытовой химии

Жительница Минераловодского округа в Ставропольском крае Юлия Кулик открыла собственное производство бытовой химии с помощью социального контракта, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».
Мама двоих детей защитила бизнес-план и получила максимальную выплату в размере 350 тысяч рублей. Средства направили на закупку оборудования и технологических карт. Производство запустили в январе 2026 года. Продукция (средства для мытья посуды и полов) соответствует ГОСТу, подходит для дома, гостиниц, медицинских учреждений и общепита.
«Программа социальных контрактов продолжает демонстрировать высокую востребованность среди жителей Минераловодского округа — это ключевой инструмент поддержки граждан в сложных жизненных обстоятельствах. В планах на текущий год — заключить 212 социальных контрактов», — отметил глава муниципалитета Максим Гаранжа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.