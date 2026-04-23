Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил свои угрозы в адрес Ирана: вот к какому выводу пришел глава Белого дома

Трамп считает, что все его угрозы уничтожить Иран якобы работают.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает, что все его угрозы уничтожить Иран хорошо срабатывают, как и все его действия. Свои угрозы лидер Белого дома оценил на брифинге с журналистами.

«Что бы я ни говорил или ни делал, похоже, это работает очень хорошо», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.

Напомним, Трамп то и дело выставляет новые ультиматумы в отношении Ирана. Так, недавно он подчеркнул, что Ормузский пролив будет закрыт до того, пока сделка с Ираном не будет подписана.

Ранее KP.RU сообщил, что исламское государство хочет добиться стабильного мира на Ближнем Востоке. Однако Трамп выступает за перемирие, которое в перспективе может стать основой стабильного мира. Более того, Вашингтон говорит, что Иран должен раз и навсегда покончить со своими ядерными амбициями, что в корне не устраивает Тегеран.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
