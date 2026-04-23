Жители Югры отправили 115 стихотворений на конкурс песенной поэзии

Жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры направили 115 стихотворений на общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова «Знание. Авторы», сообщили в департаменте внутренней политики региона. Проведение конкурса соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего конкурс собрал 5764 автора из России и Белоруссии, которые представили 14 680 произведений. Самыми популярными темами стали «Любовная лирика», «О защитниках Отечества» и «Открытая тема». Направление «О Родине» получило 2274 произведения.
В апреле экспертный совет определит до 50 финалистов. С 1 по 20 мая пройдет народное онлайн-голосование. Победители смогут создать песни на свои стихи вместе с известными композиторами и выступить на гала-концерте в ноябре 2026 года.
«Одной из самых востребованных стала тема “О защитниках Отечества” — работы посвящены памяти героев Великой Отечественной войны. Радует и большое внимание участников к детской поэзии — в этом направлении авторы представили более тысячи произведений для детских песен», — сообщил заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.