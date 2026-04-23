Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Тимати прокомментировал персональные санкции ЕС

Тимати заявил, что у него нет недвижимости в странах Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский рэп-исполнитель, предприниматель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) прокомментировал в своих соцсетях персональные санкции Евросоюза (ЕС) в отношении себя из-за поддержки России.

«У меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне все равно», — написал музыкант.

Как писал сайт KP.RU, 23 апреля ЕС в рамках нового 20-го санкционного пакета в отношении России ввел ограничительные меры против певца Тимати. Также под ограничительные меры евроблока попали начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее Брюссель ввел санкционные ограничения в отношении российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). В Евросоюзе утверждают, что певец поддерживает действия, которые якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

