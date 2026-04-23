Рэпер Тимати прокомментировал персональные санкции ЕС

«У меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне все равно», — написал музыкант.
Как писал сайт KP.RU, 23 апреля ЕС в рамках нового 20-го санкционного пакета в отношении России ввел ограничительные меры против певца Тимати. Также под ограничительные меры евроблока попали начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Ранее Брюссель ввел санкционные ограничения в отношении российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). В Евросоюзе утверждают, что певец поддерживает действия, которые якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».
