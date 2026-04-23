До конца года в Волгограде обновят 25 трамвайных ретровагонов

В городе-герое выбрали подрядчика, который сделает капремонт пяти трамваев и обновит с заменой корпусов еще 20.

В областном центре выбрали подрядчика, который до конца года обновит 25 трамвайных вагонов «Татра Т3», сообщает администрация Волгограда.

Согласно одному из муниципальных контрактов «Метроэлектротрансу» предстоит капитально отремонтировать пять вагонов — привести в порядок салоны и ходовую часть. Специалисты должны обновить силовые установки, тормоза, колесные пары, установить системы кондиционирования и освещения, а также привести в порядок кузова, внутреннюю обшивку и восстановить остекление, теплоизоляцию и напольные покрытия.

А по второму контракту в 20 вагонах специалистам предстоит не только капитально отремонтировать трамвайные тележки, но и установить на них новые современные корпуса, подходящие для маломобильных граждан, с системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты.

А ранее в Волгограде был объявлен конкурс на поиски подрядчика для продления трамвайной линии в Советском районе.