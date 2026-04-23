Жители Камышина Волгоградской области написали «Тотальный диктант»

Масштабное образовательное мероприятие «Тотальный диктант» состоялось в городе Камышине Волгоградской области в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
Акция прошла в Центральной городской библиотеке имени Шолохова и в школе № 1. Еще одна площадка была закрытой и предназначалась для учеников Камышинской школы при УФСИН России по Волгоградской области. Участники писали текст Алексея Варламова о детстве Александра Пушкина. Текст участникам диктовал учитель русского языка и литературы Алла Игоревна Покровская и ветеран педагогического труда Любовь Ермолова. Кроме того, прошла акция «Недиктант. Дети» — для юных камышан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.