Жители Камышина Волгоградской области написали «Тотальный диктант»

Акция прошла в Центральной городской библиотеке имени Шолохова и в школе № 1. Еще одна площадка была закрытой и предназначалась для учеников Камышинской школы при УФСИН России по Волгоградской области. Участники писали текст Алексея Варламова о детстве Александра Пушкина. Текст участникам диктовал учитель русского языка и литературы Алла Игоревна Покровская и ветеран педагогического труда Любовь Ермолова. Кроме того, прошла акция «Недиктант. Дети» — для юных камышан.