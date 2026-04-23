Пять школьников Ставрополья стали призерами Национальной техноолимпиады

Пять школьников из Ставропольского края вошли в число победителей и призеров одиннадцатого сезона Национальной технологической олимпиады, которая проводится в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Победителем по профилю «Цифровые технологии в архитектуре» стал Максим Плужник из школы № 5 города Михайловска. Призерами — Владимир Аршинов из лицея № 2 Михайловска, Савелий Ерохин из школы № 3 Ставрополя, Алексей Безуглов из школы № 28 Пятигорска и Леонид Гарт из школы № 1 села Левокумского.
Всего на олимпиаду зарегистрировались 226 тысяч участников. В финалах на площадках вузов и технологических компаний в 11 городах состязались более 2,1 тысячи школьников и студентов. Победители и призеры получают 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или право на зачисление в ведущие вузы без вступительных испытаний.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.