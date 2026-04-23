«Артек» принял первых детей из подтопленных районов Дагестана

В начале апреля министр просвещения Сергей Кравцов поручил выделить для школьников из подтопленных районов Дагестана 170 путевок в центры «Артек», «Орленок» и «Смена». «В “Артеке” проходит четвертая смена “Солнечные ветры вселенной”, участниками которой стали 80 школьников из пострадавших от паводков районов Дагестана. Ребята находятся в детском лагере “Лазурный” и принимают участие во всех событиях артековской жизни. На следующую смену по спецквоте ожидается еще 50 подростков», — уточнили в пресс-службе МДЦ.