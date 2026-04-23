Производитель молока из Нижегородской области увеличил выработку на 17%

Эксперты регионального центра компетенций в Нижегородской области совместно с сотрудниками АО «Княгининское молоко» подвели итоги внедрения бережливых технологий в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сливочного масла. За полгода работы реорганизовали систему хранения, пересмотрели частоту техобслуживаний, унифицировали отчетность. Это позволило увеличить выработку на 17% в выбранном потоке.
Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников и подготовили двух внутренних тренеров. Всего в Нижегородской области инструменты бережливого производства внедряют 28 производителей пищевых продуктов, в том числе 10 производителей молока и молочной продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.