Производитель молока из Нижегородской области увеличил выработку на 17%

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сливочного масла.

Эксперты регионального центра компетенций в Нижегородской области совместно с сотрудниками АО «Княгининское молоко» подвели итоги внедрения бережливых технологий в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сливочного масла. За полгода работы реорганизовали систему хранения, пересмотрели частоту техобслуживаний, унифицировали отчетность. Это позволило увеличить выработку на 17% в выбранном потоке.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников и подготовили двух внутренних тренеров. Всего в Нижегородской области инструменты бережливого производства внедряют 28 производителей пищевых продуктов, в том числе 10 производителей молока и молочной продукции.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.