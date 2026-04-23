Найдены свидетельства существования 19-метровых «кракенов» в эру динозавров

Плавниковые осьминоги обладают мягким телом, из-за чего отпечатки их древних видов очень редко и плохо сохраняются в морских осадочных породах, что осложняет их изучение и оценку размеров вымерших представителей этих беспозвоночных. Исследователи разработали подход, который позволяет одновременно оценить массу и длину этих осьминогов, а также определить их диету, опираясь на «рисунок» царапин и другие повреждения на поверхности их роговых зубов и челюстей.