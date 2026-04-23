Найдены свидетельства существования 19-метровых «кракенов» в эру динозавров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исследователи из Германии и Японии открыли свидетельства того, что как минимум два вида осьминогов, обитавших в морях Земли в меловом периоде, могли достигать длины в 7−19 м, что делает их крупнейшими беспозвоночными хищниками в истории Земли. Эти осьминоги могли соперничать с морскими ящерами за роль главных морских хищников мезозойской эры, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Science.
«Традиционно считалось, что в последние 370 миллионов лет в морях доминировали хищники из числа позвоночных животных, тогда как беспозвоночные существа в основном выступали их жертвами. Мы обнаружили первые признаки существования беспозвоночных альфа-хищников в рамках этого временного отрезка. Ими выступали первые плавниковые осьминоги, населявшие моря мелового периода, 72−100 млн лет назад», — пишут палеонтологи.
К такому выводу пришла группа японских и немецких палеонтологов под руководством доцента Университета Хоккайдо Ясухиро Ибы при изучении недавно обнаруженных отпечатков тела двух видов древних моллюсков, Nanaimoteuthis jeletzkyi и Nanaimoteuthis haggarti. Они относятся к числу так называемых плавниковых осьминогов, чьи современные представители живут на очень большой глубине и редко контактируют с другими обитателями моря.
Плавниковые осьминоги обладают мягким телом, из-за чего отпечатки их древних видов очень редко и плохо сохраняются в морских осадочных породах, что осложняет их изучение и оценку размеров вымерших представителей этих беспозвоночных. Исследователи разработали подход, который позволяет одновременно оценить массу и длину этих осьминогов, а также определить их диету, опираясь на «рисунок» царапин и другие повреждения на поверхности их роговых зубов и челюстей.
В общей сложности ученые изучили 15 уже известных находок такого рода, а также обнаружили еще 12 наборов челюстей и зубов осьминогов при повторном изучении коллекций окаменелостей, относящихся к концу мелового периода. Проведенный исследователями анализ показал, что некоторые особи Nanaimoteuthis jeletzkyi и Nanaimoteuthis haggarti достигали длины не в 1,8−4,4 м, как считалось в прошлом, а от 9 до 19 м.
Подобная длина делает данных «кракенов», как назвали этих осьминогов ученые, сопоставимыми по размерам с мозазаврами, плезиозаврами и другими крупными хищными морскими ящерами эры динозавров. Также палеонтологи обнаружили свидетельства того, что оба вида питались крупной добычей с очень прочными костями, для поимки которой осьминоги должны были вести активный образ жизни и обладать продвинутыми когнитивными способностями. Это в прошлом считалось отличительной чертой позвоночных хищников, подытожили ученые.