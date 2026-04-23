В Серпухове отремонтируют дворец торжеств «Центральный»

Капитальный ремонт Дворца торжеств «Центральный» проводят в подмосковном Серпухове в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Здание площадью более тысячи квадратных метров построено в 1953 году и является объектом культурного наследия муниципального значения.
Строители демонтировали аварийные плиты перекрытий, напольную и настенную облицовку. Проект предусматривает замену инженерных сетей, установку современных систем вентиляции, кондиционирования, пожарной и охранной сигнализации, а также видеонаблюдения.
Все исторические элементы — мраморные плиты, лепнина, росписи и фасады — будут сохранены. Ранее здание было двухзальным кинотеатром «Центральный», а после ремонта 2004 года его преобразовали во Дворец торжеств. Завершить работы планируется в декабре 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.