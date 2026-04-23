Южный Урал стал призером туристической премии «Маршрут построен»

Всего Челябинская область представила 45 проектов.

Челябинская область завоевала звание призера в номинации «Туристический регион года» на Национальной туристической премии «Маршрут построен», сообщили в администрации Саткинского муниципального района. Проект реализуется в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Регион представил 45 проектов. Пять из них получили награды. Первое место заняло кафе-музей «Бутербродная поЕли» у ГЭС «Пороги» в Саткинском округе. Лауреатом стал также ежегодный сплав «рАйская гонка» на реке Ай. Миасс отметили за успехи в развитии промышленного и событийного туризма. Лучшим туроператором года признали челябинскую компанию «Активная жизнь».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.