В Барнауле врачи спасли мальчика, проходившего с 10 магнитами в желудке два дня

В Барнауле врачи спасли десятилетнего мальчика, который проглотил сразу десять магнитов. Об этом сообщает издание amic.ru.
Ребенок играл с магнитными шариками. Он также проглотил металлическую цепочку от брелока. Мальчик несколько дней не говорил об этом взрослым. Через двое суток состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе и рвота.
Сначала его доставили в межрайонную больницу. Затем экстренно перевезли в Барнаул. Рентген показал, что все десять магнитов сцепились между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Каждый был диаметром около сантиметра.
Врачи провели открытую операцию (лапаротомию). Она длилась около полутора часов. Хирурги рассекли желудок, извлекли часть магнитов и цепочку. Остатки вывели через двенадцатиперстную кишку с помощью инструментов.
Ребенку повезло: обошлось без разрыва внутренних органов. К тому же магниты оказались обычными, а не неодимовыми — это снизило риск осложнений.
Медики предупреждают: игры с магнитами, батарейками и мелкими деталями опасны для детей. Они могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до угрозы жизни.
