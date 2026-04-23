В Барнауле врачи спасли мальчика, проходившего с 10 магнитами в желудке два дня

Ребенок несколько дней скрывал от родителей, что проглотил десять магнитов. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Барнауле врачи спасли десятилетнего мальчика, который проглотил сразу десять магнитов. Об этом сообщает издание amic.ru.

Ребенок играл с магнитными шариками. Он также проглотил металлическую цепочку от брелока. Мальчик несколько дней не говорил об этом взрослым. Через двое суток состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе и рвота.

Сначала его доставили в межрайонную больницу. Затем экстренно перевезли в Барнаул. Рентген показал, что все десять магнитов сцепились между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Каждый был диаметром около сантиметра.

Врачи провели открытую операцию (лапаротомию). Она длилась около полутора часов. Хирурги рассекли желудок, извлекли часть магнитов и цепочку. Остатки вывели через двенадцатиперстную кишку с помощью инструментов.

Ребенку повезло: обошлось без разрыва внутренних органов. К тому же магниты оказались обычными, а не неодимовыми — это снизило риск осложнений.

Медики предупреждают: игры с магнитами, батарейками и мелкими деталями опасны для детей. Они могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до угрозы жизни.

