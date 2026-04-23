В Амурском районе Хабаровского края отремонтируют около 5 км трасс

Около 5 километров дорог отремонтируют в этом году в Амурске Хабаровского края в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Амурского района.
Работы затронут проспекты Октябрьский и Строителей, улицу Вокзальную (станция Мылки), западное шоссе (от развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда) и проспект Комсомольский. В список также входят внутриквартальные дороги на проспекте Комсомольском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.