В Михайловке Волгоградской области открыли площадку для санавиации

Новую посадочную площадку для санитарной авиации ввели в эксплуатацию в городе Михайловка Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Возведение объекта соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Объект в Михайловке позволит в круглосуточном режиме оперативно эвакуировать пациентов в опорные медучреждения региона. Площадка оборудована по всем стандартам.
Транспортировку осуществляют с помощью двух санитарных вертолетов «Ансат» и автомобилями скорой помощи. Напомним, что в декабре 2025 года парк скорой помощи пополнили 100 новых машин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.