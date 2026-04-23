В Свердловской области отремонтируют 230 км трасс

Ремонт на 73 объектах общей протяженностью около 230 километров в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнят в Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Ключевым объектом остается Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога: участок от Тюменского до Режевского трактов расширяют до шести полос. Полноценное движение по первым 1,5 километра планируют запустить до конца года, реконструкцию всего участка завершат в 2028 году.
Также ремонт затронет 13 мостов и один путепровод (протяженностью более 760 погонных метров), а также работы по повышению безопасности движения: обустройство пешеходных переходов, установка барьерных ограждений, развитие систем фотовидеофиксации и внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.