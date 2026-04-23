В городе Облучье Еврейской АО откроют новую школу на 350 мест

На объекте задействованы почти сто рабочих.

Строительство новой школы на 350 учебных мест продолжается в городе Облучье в Еврейской автономной области, сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона. Возведение образовательных учреждений соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

На объекте задействованы почти сто рабочих. Общестроительная часть уже завершена, идут внутренняя отделка здания, зонирование на третьем этаже, монтаж лифта, систем отопления, электроснабжения и вентиляции.

Кроме того, в Биробиджане планируют возвести первый из двух корпусов школы № 10. Он рассчитан на 350 учеников и будет построен рядом со стадионом «Дальсельмаш». В дальнейшем запланирован второй корпус, который сможет принять 750 учащихся.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.