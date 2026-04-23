Мальчик из Ростова борется с опасным заболеванием

Семья Бондаревых из Ростовской области воспитывает троих сыновей. Младший Игорь в три года начали подозревать в болезни. После обследований медики выявили критически высокий уровень КФК (фермент, который участвует в обеспечении энергией мышечных сокращений. — Ред.). Он составил 25 тыс. ед. при норме до 200. Генетический анализ подтвердил, что у мальчика миодистрофия Дюшена — прогрессирующее нейромышечное заболевание. Семья обращалась к врачам в столице, но в то время в России лечения в России на тот момент не существовало. Семь лет мама Игоря мониторила медицинские новости. Так она узнала, что появился препарат — генная терапия, способная «построить мостик» для выработки белка дистрофина. Один из российских фондов выделяет лекарство детям до девяти лет. Игорь уже старше лимита, но он сохранил способность ходить и интеллект. Лечение доступно в Дубае: но его стоимость составляет 2,9 млн долларов, возрастных ограничений нет. У семьи на руках счёт из клиники, кроме того, готов план госпитализации. «Ребёнок может жить полноценно, если успеть. Каждая неделя на счету: мышцы слабеют, но дух силён», — говорит мама мальчика.