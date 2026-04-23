Мстила за сына: почему свекровь обвиняют в убийстве «Мисс Вселенной» в Мексике

«Мисс Вселенную» из Мексики Каролину Флорес Гомес нашли убитой в собственной квартире. Девушка получила несколько огнестрельных ранений в голову. Муж Гомес, обнаруживший ее тело, вызвал полицию лишь через сутки и обвинил в убийстве свою мать. Девушка погибла за день до развода. Чем была известна мексиканская королева красоты и почему в ее убийстве подозревают свекровь — в материале «Вечерней Москвы».
Как нашли тело Каролины Гомес.
О смерти мексиканской королевы красоты Каролины Флорес Гомес стало известно 16 апреля. К моменту обнаружения тела 27-летняя девушка была мертва уже целые сутки. Она умерла от 12 огнестрельных ранений в голову и шею. У нее остался восьмимесячный ребенок.
О трагедии сообщил муж королевы красоты Алехандро Санчес. При этом он позвонил не в полицию, а своей теще и заявил, что Каролину убила свекровь. На вопрос о том, почему мужчина сразу не обратился в полицию, он ответил, что решил подготовиться к своему аресту и «позаботиться» о своем ребенке.
— По словам Алехандро, он думал, что, когда полиция узнает о смерти Каролины, его задержат, а ребенка отправят в детский дом. Поэтому он решил заранее записать видео для сотрудников детдома о том, как кормить малыша, пока его не будет, — рассказывала позднее мать убитой модели.
Пока Алехандро записывал видео, тело его убитой жены лежало в соседней комнате. Закончив съемку, мужчина лег спать вместе с ребенком. И лишь на следующий день около 13:35 он сообщил о произошедшем родителям Каролины.
Почему в убийстве обвиняют свекровь.
Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти Каролины. Мужа модели задержали и допросили, но арестовывать не стали. Во время беседы с оперативниками Алехандро заявил, что девушку убила его мать. Также он предоставил силовикам запись с последними минутами жизни Каролины, которое, вероятно, было снято на видеоняню в их квартире в одном из самых престижных районов Мехико.
На крики Каролины прибегает ее муж с ребенком на руках, видит окровавленное тело супруги и спрашивает мать, зачем она это сделала. Алехандро говорит, что девушка была его семьей, на что предполагаемая преступница отвечает: «Нет, ты моя семья».
Уже на допросе Алехандро рассказал, что его мать и жена давно были в ссоре. Свекровь попрекала невестку, что та не готовит и не убирается. Также мужчина заявил, что готов сотрудничать со следствием. А свекровь Каролины тем временем находится в бегах, полиция ее разыскивает.
Мать убитой девушки публично потребовала от правоохранительных органов честного и быстрого расследования. Ее возмутило, что полиция сначала возбудила уголовное дело об обычном убийстве, а не о расправе на фоне домашнего насилия. Также женщина организовала протестный митинг, к которому подключились десятки активистов. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар Авила тоже призвала полицию расследовать дело как можно скорее.
Что известно о Каролине и ее семье.
Каролина Флорес Гомес родилась 4 апреля 1999 года в городе Энсенада, штат Нижняя Калифорния. Она училась в частной школе, увлекалась химией и с детства участвовала в конкурсах красоты и шоу талантов.
В 2017 году в возрасте 18 лет Каролина победила в региональном конкурсе «Мисс Вселенная Нижней Калифорнии» среди подростков. Затем она представляла свой штат на национальном уровне.
Каролина была замужем, пара вместе воспитывала общего восьмимесячного ребенка. В последнее время отношения супругов сильно испортились, и они подали на развод. 16 апреля, на следующий день после смерти Каролины, у них было назначено судебное заседание.
Предполагаемую убийцу Каролины зовут Эрика Мария. Известно, что в 2016 году она баллотировалась на пост главы муниципалитета Энсенада.
