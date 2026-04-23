Межрайонного природоохранного прокурора Ленобласти Зобова поместили под стражу

В Москве арестовали природоохранного прокурора из Ленинградской области Артёма Зобова. СК РФ расследует дело против прокурора, которого обвиняют в том, что он превысил свои полномочия на работе и взял взятку.
Следствие выяснило, что с 2024 по 2025 год Зобов получал деньги от бизнесменов. За это он помогал им избавляться от мусора на территории воинской части в Ленинградской области. Прокурор также обещал, что не будет проверять их на нарушения и не будет наказывать за проблемы с охраной природы.
Из-за действий Зобова государству был нанесен большой вред в области защиты природы. А Минобороны России понесло убытки. Суд решил, что Зобов должен находиться под арестом, пока идет расследование. Следователи продолжают разбираться в этом деле и выяснять все подробности.
