Межрайонного природоохранного прокурора Ленобласти Зобова поместили под стражу

Природоохранного прокурора Зобова арестовали по подозрению во взятках.

Источник: Комсомольская правда

В Москве арестовали природоохранного прокурора из Ленинградской области Артёма Зобова. СК РФ расследует дело против прокурора, которого обвиняют в том, что он превысил свои полномочия на работе и взял взятку.

Следствие выяснило, что с 2024 по 2025 год Зобов получал деньги от бизнесменов. За это он помогал им избавляться от мусора на территории воинской части в Ленинградской области. Прокурор также обещал, что не будет проверять их на нарушения и не будет наказывать за проблемы с охраной природы.

Из-за действий Зобова государству был нанесен большой вред в области защиты природы. А Минобороны России понесло убытки. Суд решил, что Зобов должен находиться под арестом, пока идет расследование. Следователи продолжают разбираться в этом деле и выяснять все подробности.

Ранее KP.RU сообщил, что суд арестовал замдиректора парка «Патриот» Мелимука по делу о взяточничестве.