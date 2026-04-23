Юрист объяснила, как дачникам избежать нарушений, обрабатывая участки

По данным РИА Новости, юрист Евгения Балдина сообщила, что владельцы дачных участков могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неправильную обработку территорий от вредителей. Речь идет о нарушении санитарных требований и использовании неподходящих химических средств.
Главный риск связан с применением профессиональных пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены только для специализированных организаций. Балдина уточнила, что проверить легальность препарата можно в разделе Минсельхоза, где разрешенные средства отмечены литерой «Л».
Если на участке используют неподходящие химикаты, владельцу грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей по статье 8.3 КоАП РФ. Более серьезные санкции предусмотрены при обработке рядом с источниками питьевой воды колодцами и скважинами. В этом случае штраф может составить от 3 до 20 тысяч рублей согласно пункту 4 статьи 8.42 КоАП РФ.
Нарушение санитарных норм, включая дозировку и сроки обработки, квалифицируется как порча земли. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей по пункту 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Если же действия владельца участка нанесут вред соседям или их имуществу, он обязан компенсировать ущерб.
Юрист также напомнила, что при использовании химикатов важно учитывать риски для животных, включая пчел. Чтобы избежать конфликтов, рекомендуется заранее уведомлять соседей о планируемой обработке участка.
Специалисты отмечают, что многие нарушения происходят из‑за неправильного хранения пестицидов. Несоблюдение температурного режима и отсутствие герметичной упаковки могут привести к утрате свойств препарата и повышению токсичности, что также рассматривается как нарушение санитарных правил.
Читайте также: Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов.
