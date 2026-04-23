В России разрабатывают прототипы замедляющих старение препаратов

Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23−24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеры и более 300 врачей со всей страны. В течение двух дней участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.