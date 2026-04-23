В России разрабатывают прототипы замедляющих старение препаратов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ведущие организации Минобрнауки России, Минздрава и ФМБА разрабатывают прототипы геропротекторных препаратов (веществ, помогающих замедлить старение и снизить риск возрастных заболеваний) на основе зелени, ягод и другого отечественного природного сырья. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский в ходе Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Саранске.
«Совершенно чистые природные геропротекторы — яблоки, ягоды — это богатейшие источники такого рода соединений. Сегодня организации Минобрнауки России, ФМБА, Минздрава совместно разрабатывают прототипы геропротекторных препаратов исключительно на основе отечественного растительного сырья. Клинические исследования запланированы уже с 2027 года. Параллельно формируются программы здорового питания для широких слоев населения», — рассказал Секиринский.
Он отметил, что работа ведется по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
О конференции.
Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23−24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеры и более 300 врачей со всей страны. В течение двух дней участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.
Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Республики Мордовия. ТАСС — информационный партнер мероприятия.