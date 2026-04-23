Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву из Донецка прибыли уцелевшие экспонаты музея Прокофьева

В Музее Сергея Прокофьева в Москве 24 апреля открылась выставка «Он родом из тишины степей…», приуроченная 135-й годовщине со дня рождения великого композитора. На выставке представлены экспонаты из музея на его малой родине — села Сонцовка (ныне Красное) в Донецкой области. Точнее то, что удалось спасти после освобождения населённого пункта в 2025 году. В ходе боевых действий музей был полностью разрушен. В январе 2026 года было принято решение перевезти уцелевшее в Москву. Главным экспонатом выставки стал пробитый снарядом рояль, который военнослужащие вынесли из разрушенного здания, и изрешеченный пулями бюст композитора.

32

