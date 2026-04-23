В Москву из Донецка прибыли уцелевшие экспонаты музея Прокофьева

В Музее Сергея Прокофьева в Москве 24 апреля открылась выставка «Он родом из тишины степей…», приуроченная 135-й годовщине со дня рождения великого композитора. На выставке представлены экспонаты из музея на его малой родине — села Сонцовка (ныне Красное) в Донецкой области. Точнее то, что удалось спасти после освобождения населённого пункта в 2025 году. В ходе боевых действий музей был полностью разрушен. В январе 2026 года было принято решение перевезти уцелевшее в Москву. Главным экспонатом выставки стал пробитый снарядом рояль, который военнослужащие вынесли из разрушенного здания, и изрешеченный пулями бюст композитора.