Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал нефтебазу заплатить за загрязнение земли в Городище 9,18 млн руб

Сотрудники предприятия ухитрились сбрасывать грунт, пропитанный нефтепродуктами, в котлован рядом с хранилищем ГСМ.

Больше девяти миллионов рублей предстоит заплатить предприятию «ГСМ Сервис» за загрязнение земли в Городищенском районе, сообщает Нижне-Волжское управление Росприроднадзора.

В ходе совместного рейда с сотрудниками МВД специалисты ведомства обнаружили рядом с нефтехранилищем котлован, в который сбрасывался грунт, пропитанный горюче-смазочными материалами. Общая площадь загрязненной земли составила около 754 квадратных метров. На месте происшествия были отобраны пробы почвы и лабораторные исследования подтвердили превышение содержания загрязняющих веществ.

В результате деятельности предприятия ущерб, нанесенный землям в Городищенском районе, составил 9 187 562 рубля. Добровольно выплачивать компенсацию предприятие отказалось. В связи с чем представители Управления обратились в арбитражный суд Волгоградской области, который встал на сторону Росприроднадзора.

Ранее в Жирновском районе был обнаружен разлив химикатов на берегу и в воде реки Карамыш из-за прорыва нефтепровода.