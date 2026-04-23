Суд обязал нефтебазу заплатить за загрязнение земли в Городище 9,18 млн руб

Больше девяти миллионов рублей предстоит заплатить предприятию «ГСМ Сервис» за загрязнение земли в Городищенском районе, сообщает Нижне-Волжское управление Росприроднадзора.
В ходе совместного рейда с сотрудниками МВД специалисты ведомства обнаружили рядом с нефтехранилищем котлован, в который сбрасывался грунт, пропитанный горюче-смазочными материалами. Общая площадь загрязненной земли составила около 754 квадратных метров. На месте происшествия были отобраны пробы почвы и лабораторные исследования подтвердили превышение содержания загрязняющих веществ.
В результате деятельности предприятия ущерб, нанесенный землям в Городищенском районе, составил 9 187 562 рубля. Добровольно выплачивать компенсацию предприятие отказалось. В связи с чем представители Управления обратились в арбитражный суд Волгоградской области, который встал на сторону Росприроднадзора.
Ранее в Жирновском районе был обнаружен разлив химикатов на берегу и в воде реки Карамыш из-за прорыва нефтепровода.