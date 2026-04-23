Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский триколор вернётся на баскетбольную юношескую Лигу наций

Российские сборные по баскетболу 3×3 допущены до юношеской Лиги наций с флагом и гимном. Об этом сообщила Международная федерация баскетбола (FIBA). Ближайшие соревнования пройдут летом в Китае и Малайзии.

«Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях», — сообщили РИА «Новости» в организации.

Юношеская Лига наций проведет свои соревнования в Малайзии с 22 по 28 июля, а в Китае — с 12 по 18 августа.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России заняла второе место в командном турнире саблистов на этапе Кубка мира в итальянской Падуе. В финальной встрече Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов уступили представителям Южной Кореи со счётом 44:45. Бронзу завоевала команда Венгрии.

