Депутат от КПРФ заявила, что сотрудников «Калининградтеплосети» заставляют голосовать на праймериз «Единой России»

«Видимо, это какая-то частная инициатива. Никаких скриншотов мы не собираем, да они нам и не нужны. Наше предварительное голосование было и остаётся сугубо добровольным. Лично была в “Теплосети” с депутатом Тарановой, где мы разъяснили сотрудникам процедуру регистрации и подчеркнули, что участие в предварительном голосовании — личный выбор каждого. Что касается самого формата — он предельно открытый и доступный. Любой житель может зарегистрироваться на сайте pg.er.ru, посмотреть программы кандидатов и проголосовать онлайн. Напомню, “Единая Россия” — единственная политическая сила в стране, которая не боится открытой и конкурентной процедуры и доверяет выбор нашим жителям», — отметила Вера Рачинская, член организационного комитета предварительного голосования, исполнительный секретарь Калининградского городского местного отделения партии «Единая Россия».