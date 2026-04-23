Лариса Гузеева заступилась за Кирилла Плетнева после его слов о наборе веса

Российская телеведущая Лариса Гузеева заступилась за актера Кирилла Плетнева, которого раскритиковали в Сети из-за его внешности, и назвала артиста «неприлично красивым» человеком.

Российская телеведущая Лариса Гузеева заступилась за актера Кирилла Плетнева, которого раскритиковали в Сети из-за его внешности, и назвала артиста «неприлично красивым» человеком.

Ранее Кирилл Плетнев рассказал, что принимает таблетки, которые в «чем-то гормональны», из-за чего он начал полнеть. Из-за этого пользователи Сети стали иронизировать над его внешностью, а некоторые назвали его алкоголиком.

— Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек, — написала телеведущая в комментариях к публикации артиста в его личном блоге.

В свою очередь российская актриса Ирина Розанова назвала Плетнева талантливым человеком и посоветовала «забить» на недоброжелателей.

27 апреля 2025 года Лариса Гузеева рассказала, что редко снимается в фильмах и сериалах, поскольку она не нравилась себе в зеркале и ее угнетал набор веса. Она подчеркнула, что «тяжело переживает нынешний возраст» и испытывает трудности с принятием своего внешнего вида. Гузеева добавила, что ей сложно соединить внутреннее восприятие с изменениями внешности.