Лариса Гузеева заступилась за Кирилла Плетнева после его слов о наборе веса

27 апреля 2025 года Лариса Гузеева рассказала, что редко снимается в фильмах и сериалах, поскольку она не нравилась себе в зеркале и ее угнетал набор веса. Она подчеркнула, что «тяжело переживает нынешний возраст» и испытывает трудности с принятием своего внешнего вида. Гузеева добавила, что ей сложно соединить внутреннее восприятие с изменениями внешности.