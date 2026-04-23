Наследника иранского шаха Резу Пехлеви облили красной жидкостью в Берлине

Активист облил красной жидкостью изгнанного наследного принца Ирана Резу Пехлеви после пресс-конференции в Берлине. Видео с инцидентом появились в соцсетях в четверг, 23 апреля.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина, вероятно, проиранский активист, подбежал к Пехлеви сзади и плеснул на него из банки ярко-красную жидкость. Пользователи соцсетей предположили, что это была краска.
Позже полиция Берлина сообщила, что мужчина облил Пехлеви томатным соком. Правоохранительные органы задержали нападавшего, передают «Известия».
Президент США Дональд Трамп еще 28 февраля говорил, что имеет представление о том, кого хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным СМИ, Вашингтон тогда опасался рассматривать кандидатуру Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов, которые тогда проводились по исламской республике.
Сам Пехлеви находится в эмиграции в США. Бывший посол России в Иране Александр Марьясов считает, что Пехлеви вряд ли сможет возглавить исламскую республику. По словам эксперта, хотя Пехлеви пользуется поддержкой иранской диаспоры в США, в самом Иране его не ждут — за исключением небольшой части молодежи, стремящейся к жизни вне исламских ограничений.