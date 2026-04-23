Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Шойгу назвала смерть Пиманова потерей верного друга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, соболезнуя в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пименова, заявил, что потерял верного и надежного друга.

В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце.

«Выдающийся российский журналист, талантливый телеведущий и режиссер, успешный кинопродюсер и медиаменеджер, он внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания. Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, всегда отстаивал интересы России в телевизионном эфире и в сфере киноиндустрии, защищал права людей», — отметил Шойгу в телеграмме соболезнования.

По словам Шойгу, телепередача «Человек и закон» зачастую становилась последней надеждой на справедливость.

«Возглавив медиагруппу “Красная Звезда”, Алексей Викторович во многом изменил в информационном пространстве позитивный облик Вооруженных сил России, телеканал “Звезда” под его руководством стал лучшим патриотическим СМИ в России. Его неравнодушное отношение к делу, беззаветное служение профессии навсегда останутся в памяти коллег и зрителей», — отметил Шойгу.

Уход из жизни Алексея Викторовича Пиманова — невосполнимая утрата, подчеркнул секретарь СБ РФ.

«Я потерял верного и надежного друга. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Пусть светлая память о нем станет источником вдохновения и уважения», — добавил Шойгу.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше