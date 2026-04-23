За сутки в Волгоградской области сгорели два гаража с машинами

За 22 апреля в регионе огнеборцам пришлось дважды выезжать на возгорания в гаражах. Подробностями поделились в главке МЧС по Волгоградской области.
В первом случае в селе Терновка Камышинского района вспыхнула внутренняя обшивка машины, которую ремонтировал ее владелец. Мужчина пренебрег требованиями безопасности при сварочных работах. К приезду огнеборцев пламя охватило 11 квадратных метров гаража.
Второй случай произошел в Советском районе города-героя. Здесь замкнула электропроводка автомобиля, стоявшего в металлическом гараже. Спасателям удалось ликвидировать пламя на площади в 24 квадратных метра.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. Однако специалисты МЧС напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать меры предосторожности при проведении ремонтных работ.
Ранее в Киквидзенском районе 10-летний мальчик спас свою сестренку из пожара, разгоревшегося в жилом доме.