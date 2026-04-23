Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Волгоградской области сгорели два гаража с машинами

В обоих случаях никто не пострадал, кроме вещей и транспорта.

За 22 апреля в регионе огнеборцам пришлось дважды выезжать на возгорания в гаражах. Подробностями поделились в главке МЧС по Волгоградской области.

В первом случае в селе Терновка Камышинского района вспыхнула внутренняя обшивка машины, которую ремонтировал ее владелец. Мужчина пренебрег требованиями безопасности при сварочных работах. К приезду огнеборцев пламя охватило 11 квадратных метров гаража.

Второй случай произошел в Советском районе города-героя. Здесь замкнула электропроводка автомобиля, стоявшего в металлическом гараже. Спасателям удалось ликвидировать пламя на площади в 24 квадратных метра.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Однако специалисты МЧС напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать меры предосторожности при проведении ремонтных работ.

Ранее в Киквидзенском районе 10-летний мальчик спас свою сестренку из пожара, разгоревшегося в жилом доме.