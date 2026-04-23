В Барнауле 48% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

За год число желающих выросло на 4%, показал опрос.

Источник: Комсомольская правда

В Барнауле половина работающих мужчин готовы уйти в декрет вместо жены. Об этом сообщает издание amic.ru со ссылкой на портал по поиску работы.

Исследование провели с 2 марта по 16 апреля 2026 года. Спрашивали женатых мужчин, которые планируют детей.

Полностью готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком 30% опрошенных. Ещё 18% — скорее готовы. Итого положительно ответили 48%. Категорически против 31%, ещё 21% скорее не согласны.

Работодателей тоже опросили. В 15% компаний за последний год были случаи, когда мужчины уходили в декрет.

Год назад результаты были другими. В 2025 году готовность выражали 27%, а возможным считали декрет 17%. За год показатель вырос с 44% до 48%.

Ранее сообщалось, что лишь 9% компаний в Барнауле поддерживают сотрудниц в декрете. Большинство ограничиваются подарками.

