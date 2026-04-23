Аэропорт Храброво: в четверг состоялся первый рейс из Калининграда в Ереван

В четверг, 23 апреля, состоялся первый рейс из Калининграда в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Храброво.
«Летает авиакомпания “ШиракАвиа”. Рейсы выполняются на Boeing 737−800 и 737−500. В компании действуют выгодные нормы провоза багажа и ручной клади по всем типам билетов: 25 кг и 7 кг. Период выполнения: каждый четверг с 23 апреля по 24 сентября 2026 года», — уточнили в аэропорту.
Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше