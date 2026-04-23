Двухлетний ребенок упал с палубы круизного лайнера: подробности

На Мадейре двухлетний мальчик упал с палубы лайнера Mein Schiff 7 в ходе круиза, сейчас он находится в критическом состоянии. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
По данным газеты, трагедия произошла утром 22 апреля во время остановки судна в морском порту Фуншале на Мадейре в Португалии.
Ребенок упал с трехметровой высоты и получил серьезные травмы. Его состояние стабилизировали на месте ЧП. После этого мальчик был экстренно доставлен в больницу. Медики заявили, что ребенок борется за жизнь.
Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года на канале имени Москвы в районе квартала Терехово городского округа Химки пятилетний ребенок выпал за борт катера. По данным МЧС по региону, произошло это во время выполнения судном маневра. Прибывшие на место инцидента водолазы вели поиск ребенка. На месте работали психологи МЧС, готовые оказать помощь родственникам пострадавшего.