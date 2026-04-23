Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для российской журналистики

Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года из-за сердечного недомогания. Его телевизионный путь стартовал в 1986 году — тогда он устроился видеоинженером. Позже журналист стал ведущим программ «Ступени», «За Кремлёвской стеной», а также документального цикла «Кремль-9». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон». С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», занимая пост его президента.