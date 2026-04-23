«Балтика» сыграла вничью четвёртый раз подряд

«Балтика» не смогла победить в четвёртом матче подряд. В четверг, 23 апреля, встреча с «Ахматом» в Грозном завершилась со счётом 1:1.
Балтийцы продолжают бороться за попадание в первую тройку. Конкуренты теряют очки синхронно с калининградцами, оставляя подопечным Андрея Талалаева шансы на исторические медали. Но в последних играх «Балтика» никак не может одержать победу.
Так произошло и в матче с «Ахматом». Гости забили первыми на 51 минуте. Свой голевой счёт в составе «Балтики» открыл Дерик Ласерда. Однако грозненцам удалось быстро отыграться. Автогол «оформил» Кевин Андраде.
После этого, несмотря на все старания футболистов, счёт на табло не изменился. «Балтика» сыграла вничью и не смогла приблизиться к «Локомотиву» по итогам тура. Калининградцы остались четвёртыми.
Следующий матч «Балтика» проведёт в понедельник, 27 апреля. На своём стадионе калининградцы сыграют против «Акрона».