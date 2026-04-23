Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон допустил окончание своей карьеры: что он сказал

Макрон заявил, что уйдёт из политики после окончания президентского срока.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с учащимися франко-кипрской школы в Никосии сообщил, что завершит свою политическую карьеру.

«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию. Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после», — заявил Макрон студентам.

Радиостанция RTL интерпретировала это заявление как намерение Макрона покинуть политическую сцену по завершении президентского срока. С этим же предположением согласны телеканал BFMTV и газета Le Parisien.

После прибытия на неформальный саммит ЕС в Айя-Напе Макрона спросили о его планах после окончания президентства, но он уклонился от комментариев. «Я не намерен говорить о себе, и не буду обсуждать французскую политическую жизнь», — заявил он.

Ранее KP.RU сообщил, что оппозиционный французский политик Флориан Филиппо назвал позором решение Макрона выделить Украине очередные 4−6 млрд евро.