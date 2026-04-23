Макрон допустил окончание своей карьеры: что он сказал

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с учащимися франко-кипрской школы в Никосии сообщил, что завершит свою политическую карьеру.
«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию. Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после», — заявил Макрон студентам.
Радиостанция RTL интерпретировала это заявление как намерение Макрона покинуть политическую сцену по завершении президентского срока. С этим же предположением согласны телеканал BFMTV и газета Le Parisien.
После прибытия на неформальный саммит ЕС в Айя-Напе Макрона спросили о его планах после окончания президентства, но он уклонился от комментариев. «Я не намерен говорить о себе, и не буду обсуждать французскую политическую жизнь», — заявил он.
