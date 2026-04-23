«Основной инстинкт» по-русски: Волочкова разбила сердечки, повторив культовую сцену из фильма

Ранее Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своём плохом самочувствии на фоне злоупотребления алкоголем. Балерина заявила, что спившийся человек не смог бы столько заниматься и ставить новые проекты. По словам Волочковой, единственные трудности, которые она сейчас испытывает, связаны с долгой реабилитацией после тяжёлой операции. Главным испытанием для неё стал запрет на танцы.