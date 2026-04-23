«Основной инстинкт» по-русски: Волочкова разбила сердечки, повторив культовую сцену из фильма

Волочкова повторила культовую сцену из «Основного инстинкта». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art.
Стилисты, работавшие над перевоплощением танцовщицы, явно вдохновлялись культовой сценой из фильма «Основной инстинкт». Гладкая причёска, выразительный макияж и раскрепощённый образ мгновенно вызвали ассоциации с героиней Шэрон Стоун. Почитатели таланта артистки высоко оценили эти перемены. Сама Волочкова пояснила, что выбрала такое название для песни, чтобы проявить чувство самоиронии.
«Чувство самоиронии мне присуще. И вот я записала с моими друзьями-музыкантами песню со словами из моих “крылатых” фраз. Верю, вам понравится и вы улыбнётесь», — поделилась она.
Ранее Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своём плохом самочувствии на фоне злоупотребления алкоголем. Балерина заявила, что спившийся человек не смог бы столько заниматься и ставить новые проекты. По словам Волочковой, единственные трудности, которые она сейчас испытывает, связаны с долгой реабилитацией после тяжёлой операции. Главным испытанием для неё стал запрет на танцы.
