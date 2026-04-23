«Эшелон Победы» остановится в Калининграде на три дня

С 25 апреля по городам Калининградской области пустят «Эшелон Победы». На каждой станции будет работать передвижной музей с экспонатами времен Великой Отечественной войны и образцами вооружения, организуют концерт. В Калининграде поезд остановится на три дня, а потом еще на один.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 27 по 29 апреля, с 11:00 до 20:00, «Эшелон Победы» будет доступен для осмотра на станции Калининград-Пассажирский на Южном вокзале.
Завершение проекта запланировано на 4 мая. В этот день на той же станции на вокзале осмотр состава начнется с 11:00. Запланирована концертная программа «Вальс Победы». Поезд уедет в 17:00.
Поезд, напомним, в рамках акции, заедет в Балтийск, Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск.