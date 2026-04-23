Лёша Свик не смог продать билеты и отменил два концерта в родном Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев воссоединили группу «БиС» спустя почти два десятилетия после распада. Соколовский показал Бикбаеву новую песню, и тот сразу загорелся идеей. Поклонники дуэта повзрослели вместе с ними: некоторые пришли на концерт уже со своими детьми. Нынешняя аудитория — это люди, которым есть что вспомнить и на кого посмотреть в будущем. Новые композиции, как поясняют артисты, отражают их взрослое «я».