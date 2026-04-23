В Госдуме рассмотрят проект о сроках давности для сделок с госимуществом

В Госдуме назвали сроки давности по спорам о приватизации индульгенцией для олигархов. Об этом RTVI заявил депутат Алексей Куринный.
Правительство внесло законопроект. Он устанавливает предельный срок для оспаривания сделок с госимуществом — от трех до десяти лет. Если закон примут, сделки до 2016 года нельзя будет отменить. Даже при грубых нарушениях.
В кабмине говорят, что это гарантия для собственников, которые годами инвестировали в предприятия.
Куринный считает иначе. По его словам, многие олигархи получили активы за копейки. Например, на залоговых аукционах 90-х цена составила лишь 0,1% от реальной стоимости. При этом инвестировали они в основном в офшоры и зарубежную недвижимость.
Депутат отмечает: расследование экономических преступлений занимает годы. Но доказательства могут появиться и через десять лет. По новым правилам, даже собрав улики, вернуть активы государству будет нельзя.
Куринный убежден: сроков давности для незаконной приватизации быть не должно. Также должна наступать ответственность для коррупционеров.
Профильный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в мае.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.