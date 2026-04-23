Психиатр Штань назвала быстрый способ снять тревогу

Психиатр Мария Штань заявила, что контакт с творчеством снимает тревогу.

Снять эмоциональное онемение во время тревоги поможет не только медикаментозная коррекция, но и арт-терапия, которая не требует активной речевой коммуникации. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-психиатр Мария Штань.

По словам эксперта, рисование, лепка или работа с цветом позволяют вытащить напряжение наружу, минуя внутреннего цензора.

Штань отметила, что во время творчества сознание переключается с тревожных мыслей на физическое действие, активность центра страха снижается, а нервная система считывает происходящее как признак безопасности. Психиатр добавила, что особенную ценность подход приобретает при выгорании, когда искусство мягко возвращает чувствительность и запускает выработку эндорфинов с дофамином. При этом медикаменты, по словам врача, необходимы для купирования острых симптомов, а немедикаментозные способы подключают с момента стабилизации эмоционального фона.

Ранее врач Ирина Крашкина рассказала о ярком симптоме тревожного расстройства.