Шахматист из Калининграда занял второе место на первенстве мира по блицу

Первенство мира по рапиду и блицу среди юниоров провели в Сербии. Спортсмены из России выиграли 15 медалей. В числе отличившихся- представитель Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.
Сергей Кузнецов выступал в самой младшей возрастной категории — до 8 лет. Всего один балл наш земляк уступил чемпиону Михаилу Шишову.
Сергей тренируется под руководством Андрея Иванова в региональной спортшколе по шахматам.
Поездка на турнир в Сербию стала возможной благодаря поддержке министерства спорта Калининградской области и региональной федерации шахмат.
