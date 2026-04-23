Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахматист из Калининграда занял второе место на первенстве мира по блицу

Соревнования для юниоров провели в Сербии.

Первенство мира по рапиду и блицу среди юниоров провели в Сербии. Спортсмены из России выиграли 15 медалей. В числе отличившихся- представитель Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

Сергей Кузнецов выступал в самой младшей возрастной категории — до 8 лет. Всего один балл наш земляк уступил чемпиону Михаилу Шишову.

Сергей тренируется под руководством Андрея Иванова в региональной спортшколе по шахматам.

Поездка на турнир в Сербию стала возможной благодаря поддержке министерства спорта Калининградской области и региональной федерации шахмат.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше