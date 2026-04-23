В Театре на Юго-Западе прошла премьера пьесы «Обыкновенное чудо»

В Театре на Юго-Западе — очередная премьера: знаменитую пьесу Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» поставил Олег Анищенко. Он же, сменяя Алексея Матошина, играет Хозяина-волшебника.
Смелые люди работают в этом театре… Сравнения неизбежны: все помнят блистательный фильм «Обыкновенное чудо», и поэтому перед началом показа что-то ноет под ложечкой. Но не бойтесь, разочарования не будет. На сцене при вас родится новая сказка, лучшая из всех, что Хозяин-волшебник сочинил для своей жены.
…Сюжет «Обыкновенного чуда» известен, но вы гарантированно будете смотреть спектакль как новый. Обворожительный деспот, улыбчивый тиран и самодур Король (Денис Шалаев) сохранил некоторые интонации Евгения Леонова, обожаемые зрителями после фильма, но сыграл его иначе — резко, ярко, размашисто, по-своему. И чудесный Медведь (Игорь Михмель) — иной, в нем больше незащищенности, чем в персонаже, сыгранном когда-то Александром Абдуловым. Сущее дитя — Принцесса (Мария Савицкая) простодушнее, но и теплее образа, созданного Евгенией Симоновой.
Словом, в Театре на Юго-Западе и поставили, и сыграли свое «Обыкновенное чудо», наполнив спектакль потрясающими песнями и умудрившись максимально заострить остроумные фразы Шварца, сделав их до изумления актуальными. Действия проходят под взрывы хохота и неизменные слезы умиления в финале. Браво!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Олег Леушин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель театра на Юго-Западе:
— Для нашего театра это уже третья премьера за этот сезон. Мы не останавливаемся, работаем, творим. Конечно, премьера — это всегда событие для нас, и мы надеемся, что все, кто придет к нам на спектакль, увидят… обыкновенное чудо.